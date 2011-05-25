Кабмін врегулював механізм урахування громадського інтересу в містобудівній діяльності

Кабінет міністрів України своєю постановою сьогодні затвердив порядок урахування громадських інтересів під час розробки містобудівної документації на місцевому рівні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

Згідно з порядком, громадські інтереси в проектах містобудівної документації на місцевому рівні – генеральних планах населених пунктів, планах зонування і детальних планах території враховуватимуться на етапі їх розробки.

За словами В.ТИХОНОВА, урахування громадських інтересів в проектах містобудівної документації здійснюватиметься виключно з метою забезпечення конституційних прав громадян у сфері містобудування.

«Виконавчі органи місцевих рад під час вирішення питань планування територій зобов`язані забезпечити оприлюднення ухвалених рішень з розробки містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними і екологічними наслідками», - зазначив віце-прем`єр-міністр.

Крім того, виконавчі органи повинні здійснювати реєстрацію, розгляд, узагальнення пропозицій і зауважень громадськості, узгоджувати спірні питання і оприлюднювати результати урахування пропозицій громадськості у проектах містобудівної документації.

При цьому Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив порядок проведення експертизи містобудівної діяльності, згідно з яким проект генеральної схеми планування території України, схеми планування окремих територій України, генеральні плани міст можуть проходити експертизу тільки після громадських слухань.

За словами В.ТИХОНОВА, експертиза генеральної схеми планування території України, схеми планування окремих частин території України проводитиметься експертними організаціями державної форми власності, які належать до сфери управління Мінрегіонбуду.

При цьому експертиза генеральних планів міст проводитиметься експертними організаціями будь-якої форми власності, що мають відповідну ліцензію. Експертну організацію обирає замовник містобудівної документації.

Термін проведення експертизи не може перевищувати 60 календарних днів для містобудівної документації на державному і регіональному рівнях і 45 календарних днів - для генеральних планів міст.