Київводоканал: ситуація щодо стічних вод може сягнути критичної межі

Управління екологічного нагляду ПАТ «АК «Київводоканал» звертає увагу підприємств на необхідність дотримуватися рівня допустимих концентрацій забруднючих речовин у стоках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», протягом травня 2011 року фахівці управління екологічного нагляду загалом проаналізували 680 проб та обстежили 497 колодязів.

«Варто зазначити, що стоки, які надходять на очистку до Бортницької станції аерації (БСА) від підприємств Києва, суттєво перевищують рівень допустимої концентрації та стають надмірним навантаженням для станції, яка і так працює на межі своїх реальних потужностей. Зокрема, це стосується таких речовин як фосфати та азот амонійний. Так, наприклад за минулий тиждень перевищення нормативних показників азоту амонійного становило на 75% від норми, фосфатів – на 134%. Тенденція до збільшення зберігається», - йдеться у повідомленні.

Підприємство закликає столичні підприємства ретельніше ставитися до відведення стічних вод, належним чином їх розбавляти і встановлювати локальні очисні споруди.

У Київводоканалі зазначають, що стоки, які надходять на споруди БСА сьогодні, потребують щоразу додаткових методів очистки та, у випадку подальших порушень Правил приймання стічних вод, ситуація може сягнути критичної межі.

«Якщо серйозні перевищення допустимого рівня концентрації шкідливих речовин у стоках триватимуть, управління екологічного нагляду буде вимушене оприлюднювати списки найбільших підприємств-порушників, щоб кияни знали, хто найнедбаліше ставиться до збереження екології у місті», - попереджає підприємство.