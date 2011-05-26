«К.А.Н. Девелопмент» інвестує 70 млн. дол. у будівництво 1-ої черги ЖК «Комфорт Таун»

ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» інвестує близько 70 мільйонів доларів у будівництво першої черги житлового комплексу «Комфорт Таун» на вулиці Регенераторної, 4 в Дніпровському районі Києва (колишня територія заводу «Вулкан»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції президент ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» Ігор НІКОНОВ.

За словами президента компанії, кіпрський банк, назву якого він не озвучив, надав «К.А.Н. Девелопмент» кредитну лінію на суму близько 70 млн. дол., які підуть на будівництво першої черги житлового комплексу.

І.НІКОНОВ відзначив, що на сьогодні з 1200 квартир продано 150 квартир або близько 15% житла першої черги. Продаж житла в даному об`єкті компанія почала в березні ц.р. Він уточнив, що на продаж виставлено квартири першої черги. До кінця літа компанія планує спорудити каркаси будівель, а в вересні – розпочати фасадні роботи.

Відповідаючи на питання з приводу собівартості будівництва житлокомплексу, І.НІКОНОВ відзначив, що перша черга будівництва не є прибутковою для компанії, прибуток компанія планує одержати на подальших чергах будівництва.

За даними директора ТОВ «Архіматика» Олександра ПОПОВА, перша черга будівництва включає 5 житлових будинків на 38 секцій на 1200 квартир, торговий центр, фітнес-центр Sport Life площею 5 тис. кв. м, школа раннього розвитку. Загальна площа першої черги становитиме близько 114 тисяч квадратних метрів, площа житла – 75 тис. кв.м. Проектом передбачено більш як 60 варіантів планувань квартир.

І.НІКОНОВ уточнив, що першу чергу житлового комплексу планується завершити в четвертому кварталі цього року, орієнтовно наприкінці листопада.

Президент компанії також відзначив, що загальна сума інвестицій у будівництво житлокомплексу становитиме близько 350 млн. дол. Будівництво складатиметься з 5-6 черг.

Загальна площа житлового комплексу, що складається зі 120 житлових переважно 9-поверхових секцій, становитиме 500 тис. кв. м, він розрахований на 4400 квартир. У комплексі передбачений багатоповерховий паркінг, торговий центр, фітнес-центр, школа мистецтв, дитячий садок. Площа ділянки під забудову (колишня територія заводу «Вулкан») становить 27,93 га.

Як повідомляв УНІАН, будівництво комплексу почалося в першому кварталі 2010 року. Генеральним підрядником будівництва комплексу виступає ТОВ «К.А.Н. Буд», проект розроблений проектним бюро «Архіматика».

Довідка УНІАН. ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» засноване в 2001 році. Компанія займається створенням концепцій, проектуванням, будівництвом і експлуатацією бізнес-центрів класу А, торгових центрів преміум-класу, розважальних комплексів, багаторівневих комерційних паркінгів, котеджних селищ.

Будівельна компанія повного циклу «К.А.Н. Буд» є одним з підрозділів холдингу «К.А.Н Девелопмент». Створена спеціально для реалізації будівельно-монтажних та інженерних робіт на проектах, що входять в портфель холдингу.