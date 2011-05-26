Янукович закликає владу Києва розширити територію Голосіївського парку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає владу Києва розширити територію Голосіївського природного парку за рахунок приєднання до нього низки регіональних ландшафтних парків Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

За словами В.ЯНУКОВИЧА Національний природний парк «Голосіївський» мав би стати екологічною візитівкою Києва, однак влада не помічає цієї можливості.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що вже не перший рік природоохоронна установа не може отримати у постійне користування землі «Київзеленбуду», як того вимагає указ Президента від 2007 року. «Це була добра задумка, але, на жаль, як кажуть, ноги тут не пристали. Тому Президент звертається до депутатів Київради, до екологічної громадськості, Мінприроди з проханням ухвалити рішення про розширення цього природного парку за рахунок регіональних ландшафтних парків «Дніпровські острови», «Голосіїв», заказника місцевого значення «Жуків острів». Тим паче, що ми багато з тих земель, що були роздані чи розкрадені, вже повернули у державу», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він закликав голову КМДА Олександра ПОПОВА: «Олександре Павловичу, я Вас прошу, попрацюйте зі своїми колегами у Міськраді, треба вирішити врешті-решт це питання».