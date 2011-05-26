Попов: подальшу долю будівництва ТРЦ біля «Театральної» вирішать за два-три тижні

19:25, 26 травня 2011
Нерухомість
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що подальша доля будівництва торговельно-офісного комплексу на вулиці Богдана Хмельницького, 7, біля станції метро «Театральна», буде вирішена за два-три тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні під час прес-конференції після презентації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

За словами О.ПОПОВА, він здивований тим, що лише нещодавно комісії з цього об’єкта почали озвучувати заяви про незаконність будівництва ТРЦ.

«Коли мені кажуть, що комісія визначила, що це незаконно, то де була та комісія, коли вона визначала, що це можна будувати і давала на це дозволи, коли суб’єкти бізнесу виграли всі суди, які дозволяють їм це робити? Такі подвійні стандарти одних і тих же представників і чиновників викликають у мене великий подив», - сказав голова КМДА.

Він запевнив, що проблему буде вирішено протягом 2-3 тижнів. «Ми вас з цим рішенням ознайомимо. Я думаю, що ще будемо радитись і з територіальною громадою, і з вами відносно того, як там зробити», - сказав О.ПОПОВ, звертаючись до журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2011 р. прес-служба КМДА повідомила, що Тимчасова комісія з перевірки об’єктів, що будуються в центральній історичній частині Києва на відповідність державним будівельним, санітарним та екологічним нормам, вважає за необхідне зупинити будівництво на вул.Гончара, 17-23 та демонтувати новобудову біля станції метро “Театральна”.

Довідка УНІАН. Вже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнано небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився, і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро “Театральна” поновилося на початку грудня 2010 року, і триває цілодобово.

2 лютого 2011 р. віце-прем`єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ заявив, що Кабмін докладе всіх зусиль, щоб зупинити скандальне будівництво поряд зі станцією метро «Театральна» в Києві.

7 лютого голова КМДА О.ПОПОВ пообіцяв, що скандальне будівництво біля станції метро «Театральна» буде припинене до 9 лютого.

28 березня Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво на вул. Б.Хмельницького поблизу станції метро «Театральна». Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Генеральної прокуратури.

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