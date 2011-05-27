Попов заявляє про необхідність затвердження урядом Генплану розвитку Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє про необхідність затвердження урядом Генерального плану розвитку Києва.

Про це О.ПОПОВ сказав в інтерв`ю газеті "Дело" (№ 16 від 27 травня - 2 червня 2011 року).

"Моя принципова точка зору полягає в тому, що Генплан має бути затверджено на засіданні Кабінету міністрів, щоб не було бажання внести правки в своїх інтересах. Як це відбувалося ще рік тому. Коли документ затверджено урядом, правки в нього внести практично неможливо". - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, найближчим часом планується внести зміни до Генплану розвитку столиці відповідно до Стратегії розвитку Києва на період до 2025 року. "Цього року він (Генплан) буде допрацьований з урахуванням Стратегії розвитку, визначаться ділові і бізнес-центри, зони відпочинку і культурні центри, після чого будуть введені обмеження на проведення певних будівельних робіт і зведення архітектурних споруд", - повідомив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, О.ПОПОВ вчора, 26 травня, презентував Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ Стратегію розвитку Києва до 2025 року. Київська влада обіцяє представити цей документ громадськості наступного тижня.