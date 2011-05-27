Попов заявляє про необхідність затвердження урядом Генплану розвитку Києва

11:57, 27 травня 2011
Нерухомість
0

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє про необхідність затвердження урядом Генерального плану розвитку Києва.

Про це О.ПОПОВ сказав в інтерв`ю газеті "Дело" (№ 16 від 27 травня - 2 червня 2011 року).

"Моя принципова точка зору полягає в тому, що Генплан має бути затверджено на засіданні Кабінету міністрів, щоб не було бажання внести правки в своїх інтересах. Як це відбувалося ще рік тому. Коли документ затверджено урядом, правки в нього внести практично неможливо". - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, найближчим часом планується внести зміни до Генплану розвитку столиці відповідно до Стратегії розвитку Києва на період до 2025 року. "Цього року він (Генплан) буде допрацьований з урахуванням Стратегії розвитку, визначаться ділові і бізнес-центри, зони відпочинку і культурні центри, після чого будуть введені обмеження на проведення певних будівельних робіт і зведення архітектурних споруд", - повідомив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, О.ПОПОВ вчора, 26 травня, презентував Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ Стратегію розвитку Києва до 2025 року. Київська влада обіцяє представити цей документ громадськості наступного тижня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter