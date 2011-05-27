Феодосія на три дні залишиться без води

Феодосія з 31 травня по 2 червня залишиться без води через роботи на водоводі. Водоканал просить жителів регіону зробити запас на три доби.

Про це йдеться в повідомленні водоканалу.

Зокрема, плануються роботи з врізування Судакського водоводу Д=1020 мм, водоводу в селі Насипне, Субашського водоводу, очищення резервуарів питної води, заміна засувок на водопровідних очисних спорудах і розвідних мережах міста.

«Відбуватиметься зупинка системи водопостачання з 00 годин 31-го травня до 24-ї години 2-го червня», - говориться у зверненні водоканалу.

Адміністрація підприємства вибачається перед феодосійцями за заподіяні незручності.

***У Великій Феодосії проживає 106,6 тисяч чоловік, із них - майже 70,5 тисяч - в самому місті.