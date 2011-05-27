Єдиний алгоритм розрахунку тарифів у ЖКГ для всіх областей розроблять до 30 травня - Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив керівникам профільних міністерств і відомств до 30 травня розробити єдиний і зрозумілий алгоритм розрахунку тарифів у ЖКГ для всіх областей України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, таке доручення А.КЛЮЄВ дав сьогодні на нараді з питання виконання доручень Президента і прем`єр-міністра з наведення ладу в житлово-комунальному господарстві.

За словами А.КЛЮЄВА, в основу цього алгоритму мають бути покладені принципи прозорості та відкритості.

Він особливо наголосив на тому, що на місцях відсутній єдиний підхід до формування тарифів, а відмінності в їх величині по регіонах «просто неможливо зрозуміти».

Наприклад, за кубометр гарячої води в Миколаєві платять 9,05 грн., а в Івано-Франківську – 20,43 грн.

За словами першого віце-прем`єра, останнім часом тарифна політика у сфері ЖКГ перетворилася із суто економічної в соціальну і навіть в політичну проблему, оскільки на ній «активно спекулюють» опоненти уряду.

«Реформа ЖКГ йде в Україні вже десять років, проте результатів жодних. Процвітає корупція і хабарництво. За останні п`ять місяців порушено 850 кримінальних справ за зловживаннями в житлово-комунальній сфері», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, давно пора навести лад у ЖКГ, і уряд бере це питання під свій «жорсткий» і постійний контроль.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре закликав прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА підготувати пропозиції з приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обгрунтованого рівня.

«Я вкотре, якщо не востаннє, попереджаю вас і весь блок ЖКГ країни підготувати серйозні пропозиції для серйозних змін і підходів у нашій країні в цьому питанні», - звернувся В.ЯНУКОВИЧ до М.АЗАРОВА на підвищених тонах.

24 січня В.ЯНУКОВИЧ вимагав від уряду і керівників на місцях зваженої, справедливої і зрозумілої для громадян тарифної політики у сфері житлово-комунальних послуг. «Я вимагаю, Микола Янович, негайно розглянути це питання і відпрацювати його за повною програмою», - наголосив тоді Президент.

Крім того, уряд з 2010 року збирається створити Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг.