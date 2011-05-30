Україна і Польща 15 червня звітуватимуть перед УЄФА
Візит буде вирішальним
15 червня Україна і Польща звітуватимуть перед УЄФА про стан готовності до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Про це УНІАН повідомили у Місцевому організаційному комітеті «ЄВРО 2012 Україна».
Цього дня у Ньоні відбудеться засідання Наглядової ради УЄФА на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ. На засіданні буде дана оцінка роботи України, а також висловлені всі зауваження.
Сьогодні, 30 травня, до України з дводенним візитом прибула делегація високопосадовців УЄФА на чолі з операційним директором UEFA Events S.A. Мартіном КАЛЛЕНОМ і делегатом президента УЄФА з питань Євро-2012 Францішеком ЛАВРИНЦЕМ. У ході візиту представники УЄФА проведуть низку переговорів у Києві, у тому числі з віце-прем’єр-міністром України з питань підготовки до Євро-2012 Борисом КОЛЕСНІКОВИМ і президентом Федерації футболу України Григорієм СУРКІСОМ, а також оглянуть стан готовності ключових об’єктів інфраструктури.
Як зазначають в МОК «ЄВРО 2012 Україна», цей візит буде вирішальним напередодні засідання Наглядової ради УЄФА.