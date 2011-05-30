Колесніков назвав основні проблеми підготовки до Євро-2012

Віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що основними проблемами підготовки держави до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року залишаються стан громадського транспорту та якість доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Найбільшими проблемами залишаються громадський транспорт та якість дорожнього покриття», - сказав віце-прем’єр-міністр.

За його словами, зараз влада працює над розв’язанням цих проблем.

Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що в цілому всі чотири українських міста, які приймуть чемпіонат Європи, однаково готові до цієї події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, до України з дводенним візитом прибула делегація високопосадовців УЄФА на чолі з операційним директором UEFA Events S.A. Мартіном КАЛЛЕНОМ і делегатом президента УЄФА з питань Євро-2012 Францішеком ЛАВРИНЦЕМ. У ході візиту представники УЄФА оглянуть стан готовності ключових об’єктів інфраструктури.

Крім того, з 5 по 9 червня в Україні перебуватиме делегація УЄФА на чолі з М.КАЛЛЕНОМ, яка ознайомиться зі станом готовності українських і польських міст до чемпіонату. Разом з делегацією міста відвідуватимуть 50 журналістів ключових європейських видань.

15 червня Україна і Польща звітуватимуть перед Наглядовою радою УЄФА про стан готовності до проведення Євро-2012.