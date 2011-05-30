Янукович: в Україні щорічно має будуватися до двох тисяч кілометрів доріг

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в Україні щорічно має будуватися до двох тисяч кілометрів доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці Незалежності України.

Президент зауважив, що наступного, 2012-го року, необхідно збільшити обсяг будівництва доріг на 300-400 кілометрів, або навіть до 500 км.