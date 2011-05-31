Законопроект про забезпечення молоді житлом буде розроблено до осені

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву до осені цього року планує розробити законопроект «Про основні принципи забезпечення молоді житлом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова наглядової ради Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

За його словами, положення законопроекту грунтуватимуться на 40-річному досвіді руху молодіжних житлових комплексів.

А.ТОЛСТОУХОВ уточнив, що законопроект розроблятиметься спільно з ініціативами народного депутата Андрія ПІНЧУКА.

«Я думаю, що до кінця літа – до початку нового політичного року, законопроект буде напрацьовано. Ми зробимо презентацію у Верховній Раді, і це буде нашою загальною позицією для того, щоб розглянути його на сесії та зайняти відповідну позицію щодо бюджету на 2012 рік, враховуючи позицію цього закону», - сказав він.

А.ТОЛСТОУХОВ відзначив, що цей законопроект має відкрити дорогу для нового етапу молодіжної житлової політики.

Зокрема, в новому законопроекті планується визначити категорії молодих громадян, які мають право на забезпечення житлом за рахунок державної підтримки з урахуванням майнового стану, задекларованого доходу, сімейного стану (наявність дітей) тощо.

При цьому планується передбачити організаційні форми молодіжних житлових кооперативів, порядок супроводу інтересів молодої сім`ї, види держпідтримки (кредитування, субсидії, можливість комбінування тощо) і прогнозовані в часі джерела фінансування, обсяги і терміни введення об`єктів для забезпечення молоді житлом за держпідтримки, зокрема з наданням такого житла у власність і користування.

Крім того, за фондом планується закріпити функції оператора з організації будівництва молодіжних (сімейних) гуртожитків, молодіжних житлових комплексів, молодіжних житлово-будівельних кооперативів і передбачити створення в його структурі відповідного підрозділу.

При цьому передбачається стимулювати масове будівництво якісного і недорогого житла, зокрема, малоповерхового будівництва (багатоквартирні будинки до 4-х поверхів, таун-хауси) і індивідуальних котеджів.