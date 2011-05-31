Екс-міністр ЖКГ Кучеренко: функції з регулювання тарифів буде залишено НКРЕ

Екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО вважає, що під час завтрашнього розширеного засідання Кабінету міністрів з питання тарифоутворення у сфері ЖКГ функції з регулювання тарифів можуть бути залишені Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ).

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

На думку О.КУЧЕРЕНКА, плани зі створення спеціальної Нацкомісії з регулювання ринку комунальних послуг реалізовано не буде.

«Я вважаю, що завтра буде похована ця комісія (з регулювання тарифів – УНІАН), оскільки буде визначено, що НКРЕ стане монстром, який регулюватиме (тарифи на - УНІАН) газ, тепло, електроенергію і воду», - заявив О.КУЧЕРЕНКО.

При цьому він вважає, що НКРЕ не впорається з цією роботою.

«Вона не зможе цього робити, оскільки погано сьогодні виконує свою основну функцію - регулює газ і електроенергію», - наголосив О.КУЧЕРЕНКО.

Він відзначив, що згідно із законом про природні монополії, формування Нацкомісій є прерогативою лише Президента, а сьогодні, переконаний О.КУЧЕРЕНКО, для регулювання тарифів необхідно створювати орган, який був би максимально незалежний і від Президента, і від уряду.

Крім того, О.КУЧЕРЕНКО припустив, що при розгляді питань про тарифоутворення на засіданні Кабміну 1 червня може прозвучати критика, а також можуть бути застосовані заходи покарання стосовно керівників ЖЕКів, підприємств теплокомуненерго і деяких керівників місцевого рівня.

Нагадаємо, що 1 червня на розширеному засіданні Кабінету міністрів за участю Президента України планується розглянути питання про утворення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».