Громадськості представили проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сьогодні представив громадськості проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, стратегія розвитку Києва є невід`ємною частиною ініціатив Президента України з реалізації національних проектів, це пілотний проект "Київ - місто майбутнього".

Стратегія передбачає розвиток міста, виходячи з шести головних характеристик: креативне, що розвиває інновації; зберігає унікальність у глобальному масштабі; постійно підвищує якість життя; місто відкритої економіки; розумне, з потужним управлінням; гармонійне, збалансоване.

Згідно з проектом, індекс комфортності життя киян до 2025 року планується підвищити в 1,7 разу.

Зокрема, до 2025 року передбачається досягти зростання валового регіонального продукту (ВРП) у Києві в середньому на 6,5% на рік, що сприятиме збільшенню обсягу ВРП на душу населення удвічі. Для порівняння: у 2004-2009 роках ВРП у Києві ріс у середньому на 5,7% на рік, перевищуючи темпи зростання ВВП країни (2,5%).

Серед головних цілей розвитку столиці до 2025 року – довести сукупний обсяг залучених прямих іноземних інвестицій до 82 млрд. євро, збільшити кількість туристів з 1 млн. до 2,6 млн. щороку, довести середню швидкість руху транспорту до 40 км/год, знизити відсоток зношеності інженерної інфраструктури з 50% до менш ніж 15%, запровадити «Електронний уряд», знизити рівень безробіття до 3%, створити 15 тис. місць у дошкільних навчальних закладах, знизити смертність у працездатному віці на 30%, підвищити частку витрат на первинну медичну допомогу до 20-30% загальної суми витрат на охорону здоров`я, збільшити частку вторинної переробки твердих побутових відходів до 40%.

Під час презентації директор компанії BCG Сергій ПЕРАПЕЧКА відзначив, що у документі визначені як пріоритетні вісім головних стратегічних ініціатив, серед яких «Першокласна інфраструктура», що передбачає модернізацію транспортної та інженерної інфраструктури.

У проекті документу наголошується, що інфраструктура є головним пріоритетом у розвитку столиці. За оцінками експертів, до 2025 року Києва на реконструкцію теплових мереж необхідно 1,5 млрд. євро, на модернізацію водоканалізаційного господарства – 810 млн. євро, на реконструкцію електромереж – 220 млн. євро, на модернізацію житлового фонду і заміну ліфтів – 224 млн. євро, на розвиток потужностей метрополітену – 944 млн. євро, на замикання міської окружної дороги – 173 млн. євро, на будівництво паркінгів – 34 млн. євро.

Друга ініціатива – «Зроблено в Києві» – націлена на стимулювання конкурентних кластерів економіки. Ініціатива «Електронний уряд» передбачає запровадження сучасних технологій міського управління, серед яких створення єдиного міського порталу для роботи з громадянами і підприємствами, який не вимагає особистої присутності.

Четверта ініціатива – «Культурна долина» – спрямована на створення унікальної культурної атмосфери. Для її втілення в життя пропонується організувати і сприяти великим культурним подіям, фестивалям кіно, музики і театру.

П`ята ініціатива – «Дніпровська перлина» – сконцентрована на збереженні і впорядкуванні прибережних територій Дніпра і передбачає використання унікального пейзажу і ландшафту для формування рекреаційної зони, розвиток кинутих і промислових прибережних територій.

Ініціатива, спрямована на просування здорового способу життя, – «Здоровий киянин» – передбачає значне збільшення кількості майданчиків для спорту; інтеграцію веломаршрутів у транспортну схему і в місця відпочинку тощо.

«Центр поряд з будинком» – ініціатива, спрямована на створення нових центрів ділової активності. При цьому пріоритет розміщення бізнес-центрів, торговельно-розважальних центрів, готелів і об`єктів соціальної інфраструктури передбачається віддати лівому берегу Дніпра і віддаленим районам правобережжя.

Восьма ініціатива – «Міжнародна гавань штаб-квартир» – передбачає залучення до Києва центральних офісів міжнародних компаній і організацій.

За словами О.ПОПОВА, планується, що Київрада затвердить документ у вересні цього року. До кінця поточного року планується узгодити Генплан Києва зі стратегією розвитку, а також внести пропозиції щодо зміни системи управління містом.

Під час презентації директор фонду "Ефективне управління" Наталія ІЗОСІМОВА відзначила, що завдяки об`єднанню зусиль усіх учасників проекту – місцевої влади, Консорціуму виконавців, Громадської ради і міжнародних організацій – йому забезпечено однозначний успіх.

"Цей успіх, на наш погляд, визначають три основні чинники, які ми виділили на підставі вивчених нами успішних прикладів інших країн, а також на підставі власного досвіду роботи у регіонах і містах України.

По-перше, чіткий фокус на пріоритетах, а саме суворий і дисциплінований відбір тільки найважливіших ініціатив для кожного етапу запровадження. По-друге, баланс між стратегією і тактикою, необхідність ідентифікувати так звані швидкі перемоги і довгострокові результати. І, нарешті, по-третє, людський чинник. До процесу мають бути залучені як команда професіоналів, готова працювати з повною віддачею, так і громадянське суспільство, без підтримки якого по-справжньому яскравих результатів буде домогтися дуже важко", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Стратегія розвитку Києва до 2025 року має бути прийнята не пізніше осені після громадського обговорення.

Довідка УНІАН. Проект з розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року ініційовано Київською міською державною адміністрацією. Для реалізації проекту створено консорціум, до якого входять Фонд «Ефективне управління», консалтингова компанія The Boston Consulting Group (BCG), Інститут економіки і прогнозування НАН України, Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, Центр Разумкова, НДІ соціально-економічного розвитку міста, Інститут генерального плану Києва.

Фонд «Ефективне управління» створено за ініціативою бізнесмена і політика (депутата ВР від Партії регіонів) Ріната АХМЕТОВА у 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, направлених на довгостроковий розвиток української економіки. Для розв’язання цих завдань фонд залучає провідних вітчизняних і зарубіжних експертів з бездоганною репутацією. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, до складу якої входять відомі громадські і політичні діячі різних країн з унікальним досвідом і бездоганною репутацією.

The Boston Consulting Group (BCG) – міжнародна компанія, що працює в галузі управлінського консалтингу, є провідним консультантом з питань стратегії бізнесу. Приватна компанія BCG була створена в 1963 році, представлена 71 офісом у 41 країнах світу.

BCG співробітничає з українськими організаціями протягом останнього десятиліття. Офіс компанії в Києві було відкрито у 2007 році.