У Києві планують з’єднати Володимирську гірку та Хрещатий парк пішохідним мостом

У Києві планується з’єднати Володимирську гірку та Хрещатий парк пішохідним мостом.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, Головне управління містобудування та архітектури провело конкурс «Благоустрій центральної частини міста Києва до Євро-2012 та на перспективу». «Метою конкурсу є перетворення Києва на сучасне європейське місто на підставі концепції сталого розвитку», - зазначає пресс-служба.

За її інформацією, Головне управління містобудування та архітектури планує у червні цього року визначити умови та завдання на проектування першого етапу реалізації проекту. Зокрема, йдеться про створення пішохідного мосту з Володимирської гірки до Хрещатого парку (поблизу арки Дружби народів). Також планується організація пішохідних зон на Європейській та Поштовій площах зі зручним виходом до Дніпра; прокладання першої черги пішохідної та велосипедної доріжок вздовж Крайки (туристичний маршрут).

На переконання головного архітектора столиці Сергія ЦЕЛОВАЛЬНИКА, пропозиції конкурсантів мають бути переосмислені і покладені в основу благоустрою публічних просторів Києва. За його словами, у конкурсних роботах є ідеї, які можна реалізувати найближчим часом, наприклад, пірси для прогулянок біля причальної стінки на Дніпрі.

«Друга тема, яка не вирішувалася конкурсом, але вона також сьогодні актуальна – «Київські двори» в історичній частині, новобудовах, кварталах, що перетікають в простори мікрорайонів», – зазначив головний архітектор.

Головне управління візьме на себе розробку принципового морфологічного і топологічного набору основних елементів дворового благоустрою.

«Ми запропонуємо ЖЕКам і ОСББ варіанти вирішення дворових просторів. Наприклад, дитячі майданчики мають бути сучасними, розвиваючими, безпечними, зручними. Це не обов`язково дорогі речі – дітям потрібні мобільні ігрові урбаністичні меблі, які можна трансформувати. У нас є цікаві приклади благоустрою дворів і дитячих майданчиків в Англії. Ми плануємо зробити типові пропозиції з переліком набору засобів для облаштування спортивних зон, дитячих майданчиків, лав, урн, контейнерів для сміття, а також озеленення і освітлення», – повідомив С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

У перспективі передбачається також спрямувати інвестицій на реалізацію паркової інфраструктури вздовж пагорбів: велосипедних доріжок та павільйонів, дерев’яних променад для пішоходів, окремих фрагментів ландшафтної архітектури в нижній частині пагорбів із налагодженням пішохідних зв’язків із верхнім плато. Між іншим планується розпочати втілення Містобудівельної концепції з регенерації території Київської фортеці, а також за підтримки місцевих ініціатив вжити заходів із регенерації публічного простору та створення пішохідних зон на Пейзажній алеї, Андріївському узвозі та Контрактовій площі.

В ГУ архітектури переконані, що місто повинно продовжувати популяризувати імідж пагорбів як інвестиційно привабливий бренд Києва на міжнародному рівні.

Як повідомляв УНІАН, КМДА 30 квітня підвела підсумки міжнародного архітектурного конкурсу «Упорядкування центральної частини Києва до Євро-2012 і на перспективу». У конкурсі, який стартував 20 грудня 2010 р., окрім українських архітекторів, взяли участь архітектори з 16 країн. За підсумками конкурсу відібрано 9 найкращих проектів, авторами яких виступили зарубіжні архітектори з Колумбії, Нідерландів, Великої Британії, США, Росії, Норвегії, Австралії, Японії і ін.