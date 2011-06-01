Янукович наполягає на створенні єдиного держоргану для ціноутворення у ЖКГ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на створенні єдиного державного органу для ціноутворення у житлово-комунальному господарстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що неодноразово вже говорив про необхідність створення такого органу, але й досі це питання не вирішено. «Поклали це питання на НКРЕ, який «не шатко - не валко» працює у цій сфері, але це і не його справа», - сказав він.

Як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, врешті-решт у цьому питанні треба навести лад і тарифи мають бути єдиними у всіх регіонах держави. Президент розкритикував те, що раніше питання встановлення тарифів покладалося на регіони і мотивувалося це, за його словами, тим, що на місцях краще видно, якими повинні бути тарифи, а якщо і будуть прорахунки, то винними будуть керівники регіонів.

Президент зізнався, що й сам з цим неодноразово стикався, коли був керівником регіону (головою Донецької ОДА – УНІАН). «І коли ми приїжджали до Києва, нам казали: ви не перекладайте з хворої голови на здорову», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, не повинно бути строкатості у цінах в залежності від міста, оскільки працівники бюджетної сфери, пенсіонери тощо отримують однакові зарплати та пенсії. «Чому люди повинні відповідати за недбалість чиновників чи влади в цілому?», - запитав Президент.

Водночас, він підкреслив, що не знімає відповідальності з себе, оскільки неодноразово ставив це питання, а воно так і не зрушило з місця. «Мені набридло водити ці розмови по кругу і нічого не робити», - сказав глава держави.

Тому В.ЯНУКОВИЧ запропонував подивитись один одному в очі і дати відповідь на сьогоднішньому засіданні Кабміну, чи здатна влада навести лад і «врешті-решт, чи є голова на плечах у виконавців, чи ні».

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