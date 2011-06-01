Азаров: Хіврич не впорався із завданням з наведення ладу в системі тарифоутворення

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ не впорався із завданням з наведення ладу в системі тарифоутворення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

“Профільне міністерство, в першу чергу заступник міністра Ю.ХІВРИЧ, не впоралися із завданням навести лад у надзвичайно болючій для громадян і дуже витратній для бюджету країни галузі. Ви не побачили кричущої несправедливості, змирилися з цинічним диктатом тих, хто робить свій бізнес на комунальних послугах”, - сказав прем`єр. Критикуючи міністерство, він, зокрема, підкреслив, що досі у державі не введений єдиний алгоритм ціноутворення на послуги ЖКГ.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зажадав від уряду і керівників на місцях зваженої, справедливої і зрозумілої для громадян тарифної політики у сфері житлово-комунальних послуг.

26 травня Президент у черговий раз закликав М.АЗАРОВА підготувати пропозиції щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обгрунтованого рівня. «Я вчергове, якщо не востаннє, попереджаю Вас і весь блок ЖКГ країни підготувати серйозні пропозиції для серйозних змін і підходів у нашій країні в цьому питанні», - звернувся В.ЯНУКОВИЧ до М.АЗАРОВА на підвищених тонах.