Кабмін назвав Януковичу винних у ситуації з тарифами

Кабінет міністрів просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА прийняти кадрові рішення щодо керівників регіонів за необгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час розширеного засідання уряду прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ

«Уряд вносить пропозицію, шановний Вікторе Федоровичу, щоб Президент України прийняв кадрові пропозиції Кабінету міністрів України щодо окремих керівників регіонів, профільного міністерства, а також виніс догану главам обласних адміністрацій, які допустили у своїх регіонах безконтрольне підвищення тарифів, яке болюче позначається на людях, і допустили втрати державного бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.

Між тим, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ не впорався із завданням з наведення ладу в системі тарифоутворення.

“Профільне міністерство, в першу чергу заступник міністра Ю.ХІВРИЧ, не впоралися із завданням навести лад у надзвичайно болючій для громадян і дуже витратній для бюджету країни галузі. Ви не побачили кричущої несправедливості, змирилися з цинічним диктатом тих, хто робить свій бізнес на комунальних послугах”, - сказав прем`єр. Критикуючи міністерство, він, зокрема, підкреслив, що досі у державі не введений єдиний алгоритм ціноутворення на послуги ЖКГ.

Також Кабінет міністрів України має намір звільнити керівників ряду місцевих підприємств житлово-комунального господарства за необгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.

За словами М.Азарова, за результатами перевірок, які здійснені Секретаріатом Кабміну, уряду рекомендується прийняти кадрові рішення стосовно керівників місцевих комунальних підприємств.

Зокрема, голові Дніпропетровської облдержадміністрації рекомендується звільнити з посад керівників «Дніпроводоканалу», які, за словами М.АЗАРОВА, незаконно отримали з бюджету 6 млн. грн., та ініціювати притягнення до відповідальності відповідних посадових осіб місцевого самоврядування, які сприяли Дніпродзержинській ТЕЦ у незаконному отриманні субвенції з держбюджету.

Крім того, голові Київської ОДА рекомендується звільнити керівників «Бровариводоканалу» і «Білоцерківводоканалу». Також М.АЗАРОВ зазначив, що губернатору Київщини рекомендується ініціювати питання про притягнення до відповідальності за неналежний контроль заступників міських голів Броварів і Білої Церкви.

Голові Запорізької ОДА рекомендується звільнити керівників комунального підприємства «Тепловодоканал» міста Енергодар за незаконне погашення боргу іншого підприємства за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 16 млн. грн. та притягти до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування за неналежне виконання посадових обов’язків.

Крім того, голові Луганської ОДА рекомендується внести подання на звільнення заступника губернатора Едуарда ЛОЗОВСЬКОГО за неналежне виконання службових обов’язків у частині контролю за встановленням комунальних тарифів.

Голові Херсонської ОДА доручено ініціювати притягнення до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, які дозволили безпідставно включити у тариф на житлово-комунальні послуги проведення поточних ремонтів.

Голові Житомирської ОДА доручено звільнити низку посадових осіб за незаконне отримання субвенцій з державного бюджету та ініціювати притягнення до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зажадав від уряду і керівників на місцях зваженої, справедливої і зрозумілої для громадян тарифної політики у сфері житлово-комунальних послуг.

26 травня Президент у черговий раз закликав М.АЗАРОВА підготувати пропозиції щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обгрунтованого рівня. «Я вчергове, якщо не востаннє, попереджаю Вас і весь блок ЖКГ країни підготувати серйозні пропозиції для серйозних змін і підходів у нашій країні в цьому питанні», - звернувся В.ЯНУКОВИЧ до М.АЗАРОВА на підвищених тонах.