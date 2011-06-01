На вторинному ринку Києва вартість житла в травні зросла на 0,5%

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у травні 2011 року зросла на 0,50% (9 дол.) – до 1807 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1398 дол./кв. м, найдорожчим, – Печерський, де середня ціна продажу склала 2853 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване в Печерському районі – на 0,42% (12 дол.) – до 2853 дол./кв. м, Шевченківському, – на 0,60% (14 дол.) – до 2335 дол./кв. м, Голосіївському, – на 0,39% (7 дол.) – до 1797 дол., Оболонському – на 0,22% (4 дол.) – до 1834 дол., Солом’янському – на 0,62% (10 дол.) – до 1611 дол., Подільському – на 0,98% (16 дол.) – до 1653 дол., Святошинському – на 0,41% (6 дол.) – до 1487 дол., Дарницькому – на 0,58% (8 дол.) - до 1398 дол., Дніпровському районі – на 0,59% (9 дол.) – до 1524 дол., Деснянському районі – на 0,69% (10 дол.) – до 1456 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за підсумками реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року зросла на 0,50% – до 1799 дол./кв. м; у січні-березні 2011 року - знизилася на 0,31% – до 1789 дол./кв. м; у 2010 році зросла на 7,28% – до 1795 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.