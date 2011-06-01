Кабмін просить Януковича прийняти кадрові рішення за необгрунтовані тарифи на ЖКП

Кабінет Міністрів просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА прийняти кадрові рішення щодо керівників регіонів за необгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час розширеного засідання уряду прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ

«Уряд вносить пропозицію, шановний Вікторе Федоровичу, щоб Президент України прийняв кадрові пропозиції Кабінету міністрів України щодо окремих керівників регіонів, профільного міністерства, а також виніс догану главам обласних адміністрацій, які допустили у своїх регіонах безконтрольне підвищення тарифів, яке болюче позначається на людях, і допустили втрати державного бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.