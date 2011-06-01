Нацкомісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена до вересня - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку обіцянку М.АЗАРОВ дав Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабінету міністрів.

«Шановний пане Президент, уряд терміново внесе на ваш розгляд пропозиції з організаційних питань створення Національної комісії регулювання тарифів на послуги житлово-комунального господарства, а також пропозиції щодо кадрових призначень у цю комісію. Ми плануємо, що до 1 вересня національний регулятор почне повноцінну роботу», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр підкреслив, що уряд введе багаторівневий контроль за якістю житлово-комунальних послуг, що надаються.

«Ключовий крок у цьому напрямі – доступ громадськості до процесу ціноутворення і звітність місцевої влади перед суспільством за використання сплачених коштів», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабміну В.ЯНУКОВИЧ заявив, що неодноразово говорив про необхідність створення єдиного державного органу для ціноутворення в ЖКГ, і наполягає на його створенні.

Довідка УНІАН: у 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів був ухвалений Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президенту проект указу про створення НКРРКП. Також до Верховної Ради внесений законопроект щодо національних комісій, які здійснюють державне регулювання природних монополій, яким також регулюються ці питання.