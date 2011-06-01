На первинному ринку Києва вартість житла зросла до 1573 дол./кв. м

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у травні 2011 року зросла на 0,70% (11 дол.) - до 1573 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1240 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2417 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 0,46% (9 дол.) – до 1963 дол./кв. м, Голосіївському – на 0,86% (14 дол.) – до 1635 дол., Оболонському – на 0,06% (1 дол.) – до 1619 дол., Солом’янському – на 1,41% (20 дол.) – до 1443 дол., Дніпровському – на 0,70% (9 дол.) - 1300 дол., Подільському – на 1,24% (18 дол.) – до 1464 дол., Святошинському – на 0,62% (8 дол.) – до 1298 дол., Деснянському – на 1,20% (15 дол.) - до 1265 дол./кв. м, Дарницькому – на 0,57% (7 дол.) – до 1240 дол., Печерському районі – на 0,71% (17 дол.) – до 2 417 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року зросла на 0,77% (12 дол.) - до 1562 дол./кв. м; у січні-березні 2011 року - стабілізувалася на рівні 1548 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.