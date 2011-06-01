Кабмін ініціює звільнення керівників ряду місцевих підприємств ЖКГ

Кабінет Міністрів України має намір звільнити керівників ряду місцевих підприємств житлово-комунального господарства за необгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на розширеному засіданні уряду прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

За його словами, за результатами перевірок, які здійснені Секретаріатом Кабміну, уряду рекомендується прийняти кадрові рішення стосовно керівників місцевих комунальних підприємств.

Зокрема, голові Дніпропетровської облдержадміністрації рекомендується звільнити з посад керівників «Дніпроводоканалу», які, за словами М.АЗАРОВА, незаконно отримали з бюджету 6 млн. грн., та ініціювати притягнення до відповідальності відповідних посадових осіб місцевого самоврядування, які сприяли Дніпродзержинській ТЕЦ у незаконному отриманні субвенції з держбюджету.

Крім того, голові Київської ОДА рекомендується звільнити керівників «Бровариводоканалу» і «Білоцерківводоканалу». Також М.АЗАРОВ зазначив, що губернатору Київщини рекомендується ініціювати питання про притягнення до відповідальності за неналежний контроль заступників міських голів Броварів і Білої Церкви.

Голові Запорізької ОДА рекомендується звільнити керівників комунального підприємства «Тепловодоканал» міста Енергодар за незаконне погашення боргу іншого підприємства за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 16 млн. грн. та притягти до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування за неналежне виконання посадових обов’язків.

Крім того, голові Луганської ОДА рекомендується внести подання на звільнення заступника губернатора Едуарда ЛОЗОВСЬКОГО за неналежне виконання службових обов’язків у частині контролю за встановленням комунальних тарифів.

Голові Херсонської ОДА доручено ініціювати притягнення до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, які дозволили безпідставно включити у тариф на житлово-комунальні послуги проведення поточних ремонтів.

Голові Житомирської ОДА доручено звільнити низку посадових осіб за незаконне отримання субвенцій з державного бюджету та ініціювати притягнення до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування.