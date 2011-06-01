У бюджеті 2012 року передбачать близько 5 млрд. грн. на модернізацію ЖКГ - Азаров

У бюджеті 2012 року буде передбачено приблизно 5 млрд. грн. на модернізацію житлово-комунальної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на розширеному засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«За розрахунками профільного міністерства, реформування житлово-комунального господарства дозволить на реалізацію заходів з реконструкції, модернізації та переобладнання систем тепло-, водопостачання і водовідведення спрямувати близько 1,5-2 млрд. грн. із прибутку підприємств без залучення бюджетних коштів. Я вважаю, що в бюджеті наступного року ми закладемо приблизно 5 млрд. грн. на модернізацію житлово-комунальної сфери», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що удосконалення системи управління підприємствами шляхом створення регіональних компаній для надання основних централізованих послуг дозволить проводити у межах регіону єдину технічну і тарифну політику, заощаджувати витрати на виробництво.

Зокрема, такі компанії вже створено у Луганській та Донецькій областях.

Зараз здійснюються роботи зі створення регіональних водних компаній у Криму, Черкаській та Київській областях.