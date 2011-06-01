На вторинному ринку Львова вартість житла в травні зросла на 0,5%

На вторинному ринку Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у травні 2011 року зросла на 0,49%, або на 7 дол., – до 1 430 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район із середнім показником 1 184 дол./кв. м, найдорожчим, – Галицький, де середня ціна продажу склала 1 823 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла в місті зафіксоване в Галицькому районі – на 0,16% (3 дол.) – до 1 823 дол., Залізничному – на 0,63% (8 дол.) – до 1 276 дол./кв. м, Личаківському районі – на 0,46% (6 дол.) – до 1 322 дол., Франківському – на 0,36% (5 дол.) – до 1 412 дол., Шевченківському – на 0,73% (9 дол.) – до 1 248 дол., Сихівському районі – на 1,37% (16 дол.) - до 1 184 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року зросла на 0,71%, або на 10 дол., – до 1 424 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за підсумками реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.