На вторинному ринку Харкова вартість житла зросла до 1028 дол./кв. м

На вторинному ринку Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у травні 2011 року зросла на 0,49%, або 5 дол., – до 1028 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район із середнім показником 886 дол./кв. м, найдорожчим, – Київський, де середня ціна продажу склала 1277 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла відбулося в Київському районі – на 0,47% (6 дол.) – до 1277 дол., Дзержинському районі – на 0,73% (9 дол.) – до 1243 дол., Жовтневому – на 0,31% (3 дол.) – до 956 дол., Фрунзенському – на 0,52% (5 дол.) – до 964 дол., Московському – на 0,66% (6 дол.) – до 921 дол./кв. м, Орджонікідзевському – на 1,03% (9 дол.) – до 886 дол./кв. м

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Комінтернівському – на 0,44% (4 дол.) – до 915 дол., Червонозаводському районі – на 0,22% (2 дол.) – до 919 дол.

У той же час стабілізація вартості кв. м квартир відбулася в Ленінському районі – на рівні 1048 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за підсумками реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року зросла на 0,39%, або 4 дол., – до 1023 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.