На вторинному ринку Донецька вартість житла зросла на 0,17%

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у травні 2011 року зросла на 0,17%, або 2 дол., – до 1164 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 752 дол./кв. м, найдорожчим – Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1461 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла відзначалося у Ворошиловському районі – на 0,41% (6 дол.) – до 1461 дол., Куйбишевському районі – на 0,32% (3 дол.) – до 945 дол., Кіровському районі – на 0,36% (3 дол.) – до 842 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване у Київському районі – на 0,87% (11 дол.) – до 1271 дол., Калінінському – на 0,95% (11 дол.) – до 1168 дол., Петровському – на 0,80% (6 дол.) – до 752 дол./кв. м, Пролетарському – на 0,45% (4 дол.) – до 899 дол., Будьоновському – на 0,76% (7 дол.) – до 925 дол., Ленінському – на 0,21% (2 дол.) – до 949 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року зросла на 0,26%, або 3 дол., – до 1163 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.