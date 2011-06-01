Янукович пропонує здійснювати пілотні проекти реформування ЖКГ на базі Києва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує здійснювати пілотні проекти реформування житлового-комунального господарства (ЖКГ) на базі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що сьогоднішній голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ свого часу керував Міністерством житлово-комунального господарства і багато що зміг зробити у цій сфері.

«Але політична ситуація склалася так, що йому не дали працювати і він пішов з цієї посади. Зараз, Олександр Павлович (ПОПОВ – УНІАН), у Вас є ціле місто. Я добре розумію, що Ви не можете одноосібно приймати рішення, не маючи законодавчої бази чи не маючи законодавчого фундаменту, тому я просив би Вас підключитися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він звернувся до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням підключити місто Київ як базовий регіон, в якому можна було б опрацьовувати пілотні проекти у сфері ЖКГ. «Тому що вони тут поруч, на очах, дуже чутливе середовище, і давайте ми почнемо в цих питаннях наводити разом порядок», - сказав Президент.