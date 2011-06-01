У Києві в травні продано 1 тис. 490 квартир – експерт

У Києві в травні цього року продано 930 квартир на вторинному ринку і 560 – на первинному ринку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали двокімнатні квартири - 49% операцій, 35% доводиться на однокімнатні квартири і 16% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій - 64% - доводиться на квартири вартістю до 100 тис. дол., 25% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 11% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 тис. 398 дол./кв.м на вторинному ринку (1 тис. 240 дол./кв.м - на первинному ринку).

Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 тис. 853 дол./кв.м на вторинному ринку (2 тис. 417 дол./кв.м - на первинному ринку).

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року на вторинному ринку житла Києва було продано 773 квартири, на первинному ринку - 311.

У Києві в січні-березні цього року продано 1 тис. 794 квартири на вторинному ринку і 484 – на первинному ринку.