Вартість оренди квартир у Києві в травні зросла до 513 дол. на місяць

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в травні 2011 року зросла на 0,79% (4 дол.) – до 513 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 524 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 695 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до 831 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 402 дол., 2-кімнатних – на 8 дол., до 686 дол., 3-кімнатних – на 10 дол. – до 806 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол., до 322 дол., 2-кімнатних – на 4 дол. – до 427 дол., 3-кімнатних – на 3 дол., до 635 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол., до 334 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 443 дол., 3-кімнатних – на 1 дол., до 604 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол., до 309 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 416 дол., 3-кімнатних – на 4 дол., до 528 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 327 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 454 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 542 дол.

У Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 386 дол., 2-кімнатних – на 1 дол., до 503 дол., 3-кімнатних – на 2 дол., до 636 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол., до 302 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 416 дол., 3-кімнатних – на 4 дол., до 529 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 314 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 442 дол., 3-кімнатних – на 3 дол. – до 553 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 301 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 412 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до 539 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 5 квітня по 4 травня 2011 року зросла на 0,79% (4 дол.) – до 509 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.