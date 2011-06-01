Населення України в січні-квітні сплатило ЖКП на 95,9%

Жителі України в січні-квітні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 15,6 млрд. грн., що становить 95,9% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленню, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях (109,2-105,2%%), найнижчий – у Дніпропетровській області і Криму (87,2-87,4%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в квітні ц.р. збільшилися на 33,5%, порівняно з відповідним періодом 2010 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) склали 340,8 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у квітні 2011 року зменшилася на 5,3%, порівняно з березнем і на початок травня 2011 року склала 11 млрд. 969,2 млн. грн.

Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,9 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в 24 регіонах країни.

Зокрема, в квітні ц.р. заборгованість за три й більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 30,5% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 22,9%, за вивезення побутових відходів – 19,4%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 19,1%, за газопостачання – 20,8%.

У січні-квітні 2011 року населення сплатило за електроенергію 3 млрд. 019,6 млн. грн., що становить 144,2% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався в Закарпатській, Одеській і Херсонській областях (259,7-197,7%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Житомирській областях (88,3-95,2%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок травня 2011 року склала 2 млрд. 973,7 млн. грн.

У січні-квітні 2011 року населення України уклало 29,9 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 71,5 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 66,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, жителі України в січні-березні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги 12,1 млрд. грн., що становить 90,2% від нарахованих за цей період сум.