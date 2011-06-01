Президент звільнив керівників Мінрегіонбуду і ЖКГ Тихонова і Хіврича
16:10, 01 червня 2011Нерухомість
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами звільнив Віктора ТИХОНОВА з посади віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, Юрія ХІВРИЧА – з посади першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.
Про це йдеться в текстах сьогоднішніх указів №637 і 638, розміщених на офіційному сайті Президента.
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