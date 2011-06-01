Президент звільнив керівників Мінрегіонбуду і ЖКГ Тихонова і Хіврича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами звільнив Віктора ТИХОНОВА з посади віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, Юрія ХІВРИЧА – з посади першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Про це йдеться в текстах сьогоднішніх указів №637 і 638, розміщених на офіційному сайті Президента.