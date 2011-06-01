Польща може розірвати контракт на будівництво стадіону до Євро-2012 у Варшаві
Варшава. Національний центр спорту (NCS) оголосив сьогодні про можливість розірвання контракту із генеральним підрядником будівництва Національного стадіону у Варшаві через зрив графіків введення його в експлуатацію.
Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар NCS Дарія КУЛІНСЬКА.
Вона зазначила, що замовник дав австрійсько-польському консорціуму Alpine-Hydrobudowa-PBG два тижні на представлення плану виправлення недоліків на споруджуваному ним стадіону.
”Виконавець має шанс (зберегти контракт), якщо мобілізується та представить реальний план”, - сказала прес-секретар.
Співрозмовник агентства відзначила, що, за оцінками експертів NCS, через конструкційні вади на стадіоні та недотримання виконавцем графіку робіт футбольна арена може бути введена в експлуатацію на 3,5 місяці пізніше.
Вона сказала, що підписаний з виконавцем у травні 2009 року контракт передбачає штраф у перші два тижні у розмірі понад 30 тис. дол. за кожен прострочений день, а пізніше – більше 300 тис. доларів.
За словами прес-секретаря, NCS може розірвати контракт з генпідрядником, домовившись з субпідрядниками про продовження виконання ними будівельних робіт на стадіоні.
„Вони (субпідрядники) декларують готовність продовжувати роботи”, - сказала вона.
Д.КУЛІНСЬКА назвала головною проблемою на споруджуваному стадіоні необхідність переробити евакуаційні сходи.
Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні польська газета DziennikGazetaPrawna написала, що Національний стадіон у Варшаві, де у червні наступного року має відбутися матч відкриття Євро-2012, буде введений в експлуатацію лише в лютому-березні.
Варшавський стадіон, згідно з останнім оголошеним терміном, планувалося добудувати до 30 червня 2011 року.
Довідка УНІАН. Польща витратить на будівництво Національного стадіону у Варшаві більше 500 млн. дол., що більш ніж удвічі, ніж обійдуться споруджувані до Євро 2012 стадіони у Гданську та Вроцлаві.