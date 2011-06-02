Посаду Тихонова в уряді може обійняти Яцуба або Тулуб - ЗМІ

Посаду віце-прем`єр-міністра в Кабінеті міністрів може обійняти Володимир ЯЦУБА, який до адміністративної реформи був міністром регіонального розвитку і будівництва, або губернатор Черкаської області Сергій ТУЛУБ, пишуть українські ЗМІ.

Зокрема, газета "Сегодня" (№119 від 2 червня) відзначає, що, за її інформацією, кандидатура В.ЯЦУБИ також розглядається на посаду голови міськадміністрації Севастополя.

Крім того, за інформацією ТСН, посаду віце-прем`єра може обійняти С.ТУЛУБ.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами звільнив Віктора ТИХОНОВА з посади віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, Юрія ХІВРИЧА – з посади першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що уряд упродовж найближчого тижня визначиться з кандидатурою на посаду віце-прем`єр-міністра.