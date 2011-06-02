Звільнення Тихонова і Хіврича стало несподіванкою - експерт

Звільнення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ віце-прем`єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА і першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Юрія Хіврича стало несподіванкою, оскільки їхній вплив на тарифоутворення опосередкований.

Таку думку висловив президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ Сергій БУЛЬБАС, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

«Звільнення В.ТИХОНОВА та Ю.ХІВРИЧА стало несподіванкою. Вплив цих урядовців на тарифоутворення на ЖКП - абсолютно опосередкований», - сказав він.

С.БУЛЬБАС нагадав, що повноваження щодо затвердження тарифів на послуги з централізованого теплопостачання та водопостачання, згідно з указом Президента України, до моменту створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг покладено на НКРЕ.

«Незрозуміло, як В.ТИХОНОВ і Ю.ХІВРИЧ можуть впливати на тарифну політику у сфері ЖКГ, якщо тарифоутворення на послуги з централізованого теплопостачання, водопостачання - компетенція Національної комісії регулювання електроенергетики», - зазначив він.

Нагадаємо, під час розширеного засідання Кабінету міністрів з питань тарифів на ЖКП 1 червня при участі В.ЯНУКОВИЧА розглядалося питання формування єдиного порядку нарахування тарифів на ЖКП.

Пізніше в той день на сайті Президента з`явилися укази про звільнення В.ТИХОНОВА з посади віце-прем`єра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Ю.ХІВРИЧА - з посади першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.