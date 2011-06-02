У Києві в травні здано в оренду 1240 квартир - експерт

У Києві в травні цього року було здано в оренду 1240 квартир.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найбільшим попитом користувалися однокімнатні квартири (46% угод), 38% припадає на двокімнатні квартири і 16% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (41%) припадає на квартири вартістю до 4,5 тис. грн. на місяць, 40% - в ціновій категорії від 4,5 до 7 тис. грн. і 19% - у категорії понад 7 тис. грн.

Нагадаємо, за підсумками квітня 2011 року в Києві було здано в оренду 902 квартири.