Єдині тарифи на ЖКП введуть до опалювального сезону

Уряд України планує ввести єдині тарифи на послуги житлово-комунального господарства до початку опалювального сезону 2011-2012 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

“Завдання висунуте до нового опалювального сезону цього все зробити”, - сказав А.КЛЮЄВ. Він відзначив, що усі 18 видів тарифів на послуги будуть однаковими в усій країні, і уряд вже розробив методику їх визначення.

“Зараз ми підготували єдиний алгоритм, і за ним усі органи місцевого самоврядування і незалежний регулятор розраховуватимуть тарифи. Згідно з цією методикою, тарифи по країні у цілому будуть єдиними. Не буде такого, що, наприклад, в Донецькій області кубометр води коштує одну ціну, а, скажімо, в Житомирській області – удвічі або утричі дешевше”, - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він наголосив, що у випадках, якщо з об`єктивних причин в якихось регіонах собівартість тарифу перевищуватиме встановлений рівень, то різниця компенсуватиметься. Насамперед, це стосується тарифу на воду і, за попередніми даними, розмір компенсації може становити 800-900 млн. грн., сказав А.КЛЮЄВ.