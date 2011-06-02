Уряд не планує збільшення тарифів на ЖКП – Клюєв

Уряд України не планує збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Він відзначив, що увага при формуванні тарифів буде спрямована на скорочення їх собівартості.

«Уряд не піде на збільшення тарифів. Лише у разі крайньої необхідності ми підвищуватимемо ті або інші тарифи. Зараз в основній масі ми йтимемо на скорочення собівартості», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує з початку опалювального сезону ввести в Україні єдині тарифи на всі послуги ЖКГ.