Уряд не планує збільшення тарифів на ЖКП – Клюєв
15:27, 02 червня 2011Нерухомість
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Уряд України не планує збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.
Він відзначив, що увага при формуванні тарифів буде спрямована на скорочення їх собівартості.
«Уряд не піде на збільшення тарифів. Лише у разі крайньої необхідності ми підвищуватимемо ті або інші тарифи. Зараз в основній масі ми йтимемо на скорочення собівартості», - сказав А.КЛЮЄВ.
Як повідомляв УНІАН, уряд планує з початку опалювального сезону ввести в Україні єдині тарифи на всі послуги ЖКГ.
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