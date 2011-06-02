Клюєв: створення НКРРКП гальмувалося відсутністю професійних кадрів

Створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРРКП) гальмувалося відсутністю професійних кадрів, які працюють у цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Єдине, з чим ми зіткнулися, – з браком фахівців у цій галузі, об`єктивно вам скажу», - заявив він.

При цьому А.КЛЮЄВ відзначив, що зараз проводиться конкурс з відбору фахівців, і НКРРКП може бути створена до кінця червня.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обґрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів було прийнято Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу про створення НКРРКП.

1 червня п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до вересня.