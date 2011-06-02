Уряд пропонує звільнити від податків прибуток підприємств ЖКГ, що спрямовується на модернізацію

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким пропонується звільнити від оподаткування прибуток підприємств житлово-комунальної сфери, який спрямовується на модернізацію і реконструкцію цих підприємств у рамках узгоджених інвестиційних програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, відповідний законопроект був схвалений на засіданні Кабміну 1 травня.

А.КЛЮЄВ, зазначив, що на сьогодні, наприклад, велика частина котельних застаріла і працює з ККД 60%, тоді як ККД сучасних котельних становить 90-92%.

Він наголосив, що на модернізацію підприємств ЖКГ необхідно достатньо багато коштів, і остаточна оцінка ще не проведена.

“Ми ведемо розрахунок необхідних коштів, але вже можна сказати, що це буде величезна сума. Для того, щоб реалізувати цю програму, необхідно буде зробити підприємства галузі інвестиційно-привабливими. Ми використовуватимемо як державні кошти, так і механізми державно-приватного партнерства, а також інші форми залучення інвестиційних ресурсів», - заявив А.КЛЮЄВ