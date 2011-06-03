Стратегія розвитку Києва до 2025 року обійдеться в 60 млрд. доларів

На реалізацію проектів, передбачених Стратегією розвитку Києва до 2025 року, необхідно 60 млрд. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це голова КМДА О.ПОПОВ заявив на зустрічі з головою наглядової ради «Альфа-Груп» Михайлом ФРІДМАНОМ.

Обговорюючи питання співпраці голова КМДА наголосив, що сьогодні столиця України стоїть на порозі втілення масштабних проектів, запланованих у рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року, які у своєю чергу потребують значних інвестицій. Загальний розмір необхідних інвестицій складає 60 млрд. доларів, тому Київ дуже зацікавлений у співпраці із однією із найбільших фінансово-промислових структур Росії.

У ході зустрічі також обговорювались питання налагодження співпраці у галузі медицини, зокрема будівництво приватних медичних центрів, які б за домовленістю із міською владою надавали на безкоштовній основі перелік послуг соціально-незахищеним киянам.

Співрозмовник також обговорили співпрацю у галузі роздрібної торгівлі продуктами харчування.

За результатами зустрічі сторони домовились більш детально вивчити ці питання та розробити конкретні пропозиції.