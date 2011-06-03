Масове отруєння у Макіївці. У водогін потрапили каналізаційні стоки

09:29, 03 червня 2011
Нерухомість
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У Макіївці, в селищі імені Леніна на Донеччині, десятки людей отруїлися після потрапляння у водогін каналізаційних стоків.

Про це повідомляє «5 канал».

«Комунальники кажуть, що одночасно прорвалися дві труби, зі стічною та питною водою. Десятки людей отруїлися, двох довелося госпіталізувати в міську лікарню», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає телеканал, каламутна темна рідина з неприємним запахом потекла з кранів кілька днів тому. Одночасно у багатьох людей з`явилися симптоми отруєння.

Тим часом комунальники констатують, що ліквідація наслідків аварії затягнеться, бо слід міняти всі труби.

«Санепідеміологи не виключають - через забруднену фекаліями питну воду люди могли захворіти на холеру, черевний тиф та гепатит. Запровадили низку екстрених заходів, водогін - повністю перекрили», - інформує телеканал.

Мешканці селища імені Леніна мають намір подати на комунальників до суду за те, що ті своєчасно не повідомили людям про аварію на водогоні.

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