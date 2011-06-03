Експерти називають економічним нонсенсом введення в усій Україні єдиного тарифу на ЖКП

Введення єдиного тарифу на житлово-комунальні послуги в усій Україні є економічним нонсенсом.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції директор «Інституту міста» Олександр СЕРГІЄНКО.

«З поверненням до радянської системи дотацій ми видаємо закон і запроваджуємо єдиний тариф для всіх. Проте це повернення до соціально несправедливої соціальної системи. З економічної точки зору, це абсолютний нонсенс», - сказав він.

У свою чергу, екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО відзначив, що введення єдиного тарифу мотивуватиме регіони підвищувати тарифи за рахунок державного бюджету.

Він також вважає, що перехід на єдиний тариф суперечить українському законодавству і програмі Президента.

«Для мене вчорашні заяви пана КЛЮЄВА (Андрій КЛЮЄВ - перший віце-прем`єр-міністр України) свідчать про те, що цей уряд намагається повести країну більшовицько-вольовим шляхом. Задекларовано низку гучних, дуже неоднозначних заяв, які суперечать логіці, економічній науці і, головне, суперечать законам України. Найстрашніше, що вони суперечать програмі Президента», - уточнив екс-міністр.

О.КУЧЕРЕНКО відзначив, що за те, що дотепер не створено Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг (НКРРКП), має відповідати керівництво уряду.

«Оголошено, що до початку опалювального сезону у нас будуть єдині тарифи на тепло, воду, утримання житла. Це взагалі нонсенс. Це не просто неможливо, це економічно необґрунтовано», - додав експерт.

При цьому він звернув увагу, що у програмі Президента у блоці про енергетику «чітко записано: відійти від єдиного тарифу, оскільки він не є економічно обґрунтованим».

Крім того, за даними О.КУЧЕРЕНКА, в президентській програмі сказано про введення економічно обґрунтованих тарифів.

«Економічно обґрунтовані – це у жодному випадку не єдині тарифи», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що уряд України планує ввести єдині тарифи в усій Україні на послуги житлово-комунального господарства до початку опалювального сезону 2011-2012 рр.