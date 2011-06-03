В Україні вартість будівельних робіт зросла на 19%

У січні-квітні 2011 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 19%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з березнем 2011 року у квітні вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 3,2%. З початку року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 6,7%.

У Держстаті зазначили, що за 4 місяці ц.р. вартість робіт з будівництва житлових будинків зросла на 16,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, з будівництва нежилих будівель – на 17,2%, з будівництва транспортних споруд – на 23,7%, з будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач – на 17,7%, з будівництва комплексних промислових споруд – на 26,5%, з будівництва інших інженерних споруд – на 18%.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні 2011 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 18,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Довідка УНІАН. У 2010 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 15,8%, порівняно з 2009 роком, у 2009 році - на 11,3%, порівняно з 2008 роком, у 2008 році - на 35,3%, порівняно з 2007 роком.