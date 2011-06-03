У центрі Києва горів готель «Україна»

На Майдані Незалежності у Києві горів готель «Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, на цей час пожежу вже ліквідовано. На місці працювали не менше десяти бригад пожежників, а також рятувальна служба.

За інформацією пожежників, пожежа розпочалася в одному з номерів, але полум’я перекинулося за його межі. Довелося евакуювати мешканців готелю. Обгорілих людей немає, але є ті, хто надихався чадним газом.

Зараз на місці працюють бригади швидкої медичної допомоги.

Причини загорання з’ясовуються.