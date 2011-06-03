У центрі Києва горів готель «Україна»
18:05, 03 червня 2011Нерухомість
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На Майдані Незалежності у Києві горів готель «Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, на цей час пожежу вже ліквідовано. На місці працювали не менше десяти бригад пожежників, а також рятувальна служба.
За інформацією пожежників, пожежа розпочалася в одному з номерів, але полум’я перекинулося за його межі. Довелося евакуювати мешканців готелю. Обгорілих людей немає, але є ті, хто надихався чадним газом.
Зараз на місці працюють бригади швидкої медичної допомоги.
Причини загорання з’ясовуються.
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