Мінрегіонбуд пропонує скоротити термін встановлення тарифів на ЖКП

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує спростити і скоротити термін процедури встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги (ЖКП).

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», розміщеному на офіційному сайті міністерства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроекту є забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, створення умов для поступового приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня і створення рівних умов для суб`єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг незалежно від того, ким здійснюється регулювання їх діяльності.

Законопроектом пропонується зменшити на 20 днів термін, впродовж якого споживачу ЖКП повідомляється виконавцем/виробником про зміну вартості житлово-комунальних послуг, а також віднести акти органів місцевого самоврядування до таких, на які не розповсюджується державна регуляторна політика.

У пояснювальній записці зазначається, що сьогодні на практиці термін, необхідний для введення в дію регуляторного акту зі встановлення тарифів на ЖКП, складається зі: здійснення розрахунків економічно обгрунтованих витрат на виробництво послуг і узгодження їх з територіальними органами Держценінспекції – до одного місяця; підготовки органом місцевого самоврядування проекту регуляторного акту і аналізу його регуляторного впливу – до одного місяця; обнародування проекту регуляторного акту – не менш як один місяць; інформування споживачів про зміну вартості послуг – не менш як один місяць.

Таким чином, для перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги необхідно кілька місяців, що робить неможливим їх одночасне коректування зі зміною вартості складових тарифу.

При цьому законопроектом визначено, що порядок доведення до споживачів інформації та облік позицій територіальних громад щодо зміни тарифи, їх структури, обгрунтування необхідності зміни тарифів, переліку житлово-комунальних послуг розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства.