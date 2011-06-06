У Новій Каховці комунальники безпідставно нараховували плату за деякі послуги

У Новій Каховці Херсонської області керівники комунального підприємства безпідставно нараховували мешканцям будинків плату за послуги, які фінансувалися з міського бюджету

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС у Херсонській області, посадові особи Новокаховського комунального підприємства протягом 2010-2011 років до тарифу на оплату комунальних послуг безпідставно включили послуги з поточного ремонту покрівлі житлових будинків, тоді як вказані послуги фінансувалися за рахунок коштів місцевого бюджету.

Комунальники незаконно отримали від населення як платежі за комунальні послуги грошові кошти на загальну суму понад 310 тис. грн.

Прокуратурою відносно керівників КП порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).