В Україні в 2010 році житло одержали 11 тис. сімей, які перебувають на квартобліку

В Україні в 2010 році житло одержали 11 тис. сімей, які перебувають на квартирному обліку. Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, минулого року на квартирному обліку було 1 млн. 139 тис. сімей і самотніх громадян.

У Держстаті нагадали, що минулого року загальна площа житлового фонду становила 1079,54 млн. кв. м, на одного жителя припадало 23,3 кв.м.

В Україні налічується 193 тис. 224 квартири, з яких 3 тис. 719 однокімнатних, 7 тис. 156 двокімнатних, 6 тис. 355 трикімнатних і 2 тис. 54 чотирикімнатних і більше квартир.

Довідка УНІАН. В Україні в 2009 році житло одержали 11 тис. сімей, які перебувають на квартирному обліку.