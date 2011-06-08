Будівництво стадіону у Львові до Євро-2012 ведеться за графіком - Колесніков

Будівництво стадіону у Львові проходить у повній відповідності з термінами, прийнятними для УЕФА.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, про це сказав сьогодні під час візиту до Львова віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ у ході відвідання стадіону.

За словами віце-прем`єр-міністра, хоча стадіон у Львові почали будувати ще в 2008 році, лише в 2010-2011 роках роботи, на відміну від попередніх періодів, проводяться з дотриманням чіткого графіка.

«Найбільш болючу точку подолано, складні технічні роботи виконано. Зараз усі роботи виконуються в строк, і вже восени стадіон буде зданий. Тому ми фактично можемо переходити до вибору артистів, відкривати спортивну арену», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ подякував будівельникам, які, за його словами, фактично «витягли всі роботи». «Якщо транспорт, щоб перевозити вболівальників, можна купити й за рік, то стадіон «купити» не можна - це копітка робота», - підкреслив він.

Зараз загальний стан готовності стадіону (загальнобудівельні роботи без урахування інфраструктури) становить 65%. Вартість проекту - 2 млрд. 117,12 млн. грн., профінансовано 83,9%. Після завершення всіх робіт це буде найбільший у Західній Європі стадіон, який зможе приймати 33 тис. 440 гостей.

Згідно з повідомленням, міська влада вже працює над тим, щоб забезпечити транспортну розв`язку й зручне сполучення з містом, озеленити зону, прилеглу до стадіону.

Щодо назви майбутньої спортивної арени Львівщини Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що вона буде визначена на основі відкритого конкурсу. Здачу об`єкту заплановано на жовтень цього року.

Віце-прем`єр-міністр також перевірив хід робіт у Міжнародному аеропорту «Львів», який включає реконструкцію аеродрому, будівництво нового аеровокзалу та реконструкцію існуючого пасажирського терміналу.

Згідно з проектом, злітно-посадочна смугу буде подовжено на 795 м, і після реконструкції її довжина становитиме 3305 метрів. Здачу в експлуатацію заплановано на кінець листопада - початок грудня цього року. Новий аеровокзал із пропускною спроможністю до 2000 пасажирів на годину відповідатиме всім вимогам терміналів міжнародних аеропортів. Його введення в експлуатацію - в грудні 2011 року.

Що стосується підготовки автодоріг міжміського сполучення у Львівській області до Євро-2012, то на це передбачено 1 млрд. 342,97 млн. грн.

Зараз ведуться роботи з підготовки автомобільних доріг по напрямках: М-09 Львів-Рава Руська, М-10 Львів-Краковець, М-11 Львів-Шегині, під`їзд до м. Трускавець і с. Східниця через автомобільну дорогу Т-14-02 Турка-Трускавець-Дрогобич-Пісочна, проводиться пониження проїжджої частини автомобільної дороги Т-14-16 Львів-Пустомити-Мединичі.

Для розміщення вболівальників можуть бути використані: у м. Львові - 99 установ розміщення із загальною кількістю номерів 5689, які готові розмістити 14812 осіб; у Львівській області - 274 заклади із загальною кількістю номерів 10 614, які готові розмістити 21957 осіб.

Крім того, до Євро-2012 у 2011 році заплановано провести реконструкцію привокзальної території залізничного вокзалу «Львів», здійснити реконструкцію та капітальний ремонт 19 вулиць загальною довжиною 46,2 км, будівництво вулиці Вернадського (перша черга - 1,3 км), вул. Ряшівської (перша черга - 3 км), вул. Княгині Ольги (4 км). Окрім цього в рамках оновлення парку тролейбусів і автобусів у 2010 р. для потреб м. Львова закуплено 11 автобусів львівського виробництва на загальну суму 24,7 млн. грн. У 2011 р. заплановано придбання 92 автобусів і 60 тролейбусів на загальну суму 275 млн. грн.