Будівництво доріг до кордону гарантовано буде профінансовано до Євро-2012 – Колесніков

Будівництво всіх доріг, що ведуть до кордону України, гарантовано буде профінансовано з Державного бюджету України до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові, коментуючи підготовку дорожньої інфраструктури країни до Євро-2012, сказав віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він зауважив, що фінансування будівництва й реконструкції доріг не міждержавного значення відбуватиметься після чемпіонату.

«Усі дороги, котрі підводять до кордону, будуть профінансовані. Все інше – вже після євро», - сказав він.